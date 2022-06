Biden podľa vlastných slov tento týždeň zrejme nenavštívi Ukrajinu

Washington 20. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok povedal, že pravdepodobne nenavštívi Ukrajinu počas svojej cesty do Európy, ktorá sa začne tento týždeň. Informovali o tom agentúry AFP a DPA.



"Počas tejto cesty to nie je pravdepodobné," povedal Biden na margo prípadnej návštevy Ukrajiny. Vo všeobecnosti podľa neho jeho cesta do Kyjeva závisí od toho, či by nepriniesla komplikácie pre Ukrajinu. Americký prezident zároveň spresnil, že s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským intenzívne komunikuje. "Hovorím s ním takmer štyrikrát do týždňa," povedal Biden.



Najvyšší predstaviteľ Spojených štátov sa koncom júna zúčastní na summite krajín G7 v nemeckom Elmau, po ktorom odcestuje na summit Severoatlantickej aliancie (NATO) do Madridu. Prezident USA plánuje v polovici júla cestovať aj do Izraela a Saudskej Arábie.



DPA pripomenula, že šéf Bieleho domu od ruskej invázie na Ukrajinu veľmi do zahraničia necestoval. V marci však navštívil Poľsko, kde sa okrem iného stretol s americkými vojakmi pôsobiacimi na východnom krídle NATO. Jeho manželka Jill v máji prekvapivo navštívila Ukrajinu a stretla sa s manželkou prezidenta Volodymyra Zelenského. Stalo sa tak počas toho, ako bola prvá dáma Spojených štátov na návšteve Slovenska.