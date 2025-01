Biden: Podozrivý z útoku v New Orleans bol zrejme inšpirovaný ISIS

Policajná barikáda neďaleko miesta, kde vrazilo auto do davu ľudí na Canal Street a Bourbon Street v New Orleanse 1. januára 2025. Foto: TASR/AP

Washington 2. januára (TASR) - Podozrivý z útoku v New Orleans hodiny pred tým, než vozidlom narazil do davu a zabil najmenej 15 ľudí, zverejnil videá, ktoré "naznačujú, že bol inšpirovaný Islamským štátom (ISIS)" a vyjadril "túžbu zabíjať". Vyhlásil to v noci na štvrtok americký prezident Joe Biden s odvolaním na Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP a stanice BBC.Biden tiež oznámil, že vyšetrovatelia preverujú "akékoľvek možné spojenie" medzi útokom z New Orleans a výbuchom vozidla Tesla Cybertruck pred hotelom novozvoleného prezidenta Donalda Trumpa v Las Vegas.uviedol americký prezident na možné prepojenie spomínaných útokov. Pri výbuchu vozidla pre Trumpovym hotelom, ku ktorému došlo v stredu, zahynula jedna osoba a ďalších sedem utrpelo ľahké zranenia.Prezident v súvislosti s útokom v New Orleans zároveň povedal, žea dodal, že poveril najvyšších predstaviteľov bezpečnostných zložiek, aby naďalej intenzívne vyšetrovali tento útok, informuje stanica CNN.Útok v New Orleans sa odohral v noci na stredu. FBI tvrdí, že útočníkom bol 42-ročný Shamsud-Din Jabbar, občan USA zo štátu Texas a vojnový veterán, ktorý zomrel po prestrelke s policajtmi. V jeho prenajatom vozidle našli zbrane a možné výbušné zariadenie a vlajku džhihádistickej skupiny Islamský štát (IS). Vyšetrovatelia už skôr oznámili, že útok vyšetrujú ako "teroristický čin" a útočník podľa nich zrejme nekonal sám.