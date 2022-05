Biden podpísal balík pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov

Soul 21. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden podpísal v sobotu v Soule návrh zákona o balíku pomoci Ukrajine v hodnote 40 miliárd dolárov. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a AP.



Biden balík finančnej pomoci podpísal v čase svojej prvej prezidentskej návštevy v Ázii. Washington mu príslušný dokument na podpis zaslal do Južnej Kórey letecky.



Balík pomoci pre Ukrajinu v hodnote 40 miliárd dolárov schválil vo štvrtok (19. mája) Senát amerického Kongresu týždeň po tom, ako ho v hlasovaní odobrila americká Snemovňa reprezentantov.



Šesť miliárd dolárov z balíka pre Kyjev je vyčlenených na obrnené vozidlá a protivzdušnú obranu.



Prijatie balíka finančnej pomoci prišlo po upozornení zo strany Bidena, že doterajšia pomoc Kyjevu na odrazenie ruskej vojenskej invázie sa pravdepodobne v priebehu niekoľkých dní vyčerpá.



Americký prezident pôvodne požiadal Kongres o schválenie ďalších 33 miliárd dolárov na pomoc Ukrajine, no zákonodarcovia sa rozhodli balík navýšiť.



Biden vo štvrtok odletel do Ázie ešte predtým, ako Senát odobril príslušný návrh zákona, píše stanica CNN. Prezident počas svojej cesty navštívi Južnú Kóreu a Japonsko.