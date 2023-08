Biden podpísal nariadenie obmedzujúce americké investície v Číne

Washington 10. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden v noci na štvrtok podpísal nariadenie obmedzujúce určité americké investície v Číne. Ide najmä o technologický sektor zaoberajúci sa polovodičmi, umelou inteligenciou a kvantovou výpočtovou technikou. Uviedli to agentúry AFP a Reuters, podľa ktorých by takýto krok mohol ešte viac prehĺbiť napätie medzi oboma krajinami, informuje TASR.



Vysokopostavený predstaviteľ americkej vlády, ktorý si prial zostať v anonymite, uviedol, že USA sa týmto rozhodnutím snažia "zabrániť Číne v získaní a používaní najmodernejších technológií s cieľom zmodernizovať armádu a podkopať americkú národnú bezpečnosť". Nariadenie sa bude týkať len budúcich investícií, nie už existujúcich, pripomína Reuters.



Podľa amerického ministerstva financií nariadenie, ktoré vstúpi do platnosti po skončení štandardného obdobia verejného pripomienkovania, obmedzí určité investície do subjektov napojených na technologické sektory predstavujúce riziko pre národnú bezpečnosť. Rezort financií taktiež bude musieť byť upovedomený aj o ďalších investíciách v citlivých odvetviach a zakázané budú i určité transakcie.



Peking v reakcii na rozhodnutie USA vyhlásil, že táto nová politika "závažným spôsobom narúša bezpečnosť svetových priemyselných a dodávateľských reťazcov". Čínske ministerstvo obchodu vyhlásilo, že Bidenovo nariadenie sa "odkláňa od trhovej ekonomiky a spravodlivej hospodárskej súťaže, ktorú Spojené štáty vždy propagovali".



Čínske veľvyslanectvo vo Washingtone sa k situácii bezprostredne nevyjadrilo, no ešte minulý týždeň vyhlásilo, že Spojené štáty "politizujú problematiku technológií a obchodu a používajú ju ako zbraň v mene národnej bezpečnosti".