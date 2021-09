Biden podpísal výkonné nariadenia v snahe zvýšiť zaočkovanosť

Washington 10. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden podpísal v noci na piatok výkonné nariadenia v snahe zvýšiť mieru zaočkovanosti medzi vládnymi zamestnancami, zdravotníckymi pracovníkmi i zamestnancami väčších firiem. Podľa Bieleho domu sa tieto nové opatrenia môžu vzťahovať až na 100 miliónov Američanov. Informovala o tom agentúra AP a televízia CNN.



Bidenova administratíva zavedie povinné očkovanie proti covidu pre niektorých zdravotníckych pracovníkov i zamestnancov federálnej vlády USA a spoločnosti, ktoré pre ňu pracujú. Ide o súčasť opatrení v rámci šesťbodového plánu na boj proti najnovšej vlne šírenia koronavírusu, ktorý Biden predstavil v noci na piatok.



Americkému rezortu práce Biden nariadil, aby zabezpečilo, že súkromné firmy, ktoré zamestnávajú 100 a viac ľudí, budú od svojich zamestnancov vyžadovať, aby sa dali zaočkovať alebo aby sa každých sedem dní preukázali negatívnym testom na covid. V prípade, že to spoločnosti nedodržia, hrozia im pokuty vo výške tisícov dolárov na každého zamestnanca.



"Boli sme trpezliví, ale trpezlivosť nám pomaly dochádza," povedal Biden v súvislosti s Američanmi, ktorí stále odmietajú očkovanie. Dodal, že americkí občania, ktorí sa už zaočkovali, sú "frustrovaní" z 80 miliónov ľudí, ktorí zaočkovaní nie sú. "Hoci je Amerika v oveľa lepšej kondícii, ako bola pred siedmimi mesiacmi, keď som nastúpil do funkcie, nachádzame sa v ťažkom období a kým sa situácia zlepší, môže to chvíľu trvať," povedal Biden v príhovore.



Šesťbodový plán Bidenovej administratívy zavádza aj opatrenia v súvislosti s preočkovávaním tretími dávkami vakcín proti covidu, no týka sa tiež nastavenia pravidiel pre školy a hromadné podujatia, ako aj povinností zakrývať si horné dýchacie cesty či pomoci pre malé a stredné podniky.