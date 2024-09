Biden podpísal zákon, ktorý zabráni tzv. shutdownu pred voľbami

Washington 27. septembra (TASR) - Prezident Joe Biden vo štvrtok podpísal dočasný zákon o výdavkoch, ktorý má odvrátiť čiastočný tzv. shutdown americkej vlády. Diskutovať o vládnych výdavkoch sa tak bude až po novembrových prezidentských voľbách. Informovala o tom agentúra AP, píše TASR.



Biden tento návrh zákona podpísal deň po tom, ako ho schválili Snemovňa reprezentantov i Senát amerického Kongresu.



Prijatie tohto zákona dáva Kongresu viac času na schválenie celoročných zákonov o financovaní do konca tohto roka, objasnil Biden v stredu.



Informoval, že jeho vláda bude spolupracovať s Kongresom, aby zabezpečila, že tieto zákony budú slúžiť americkej národnej obrane, veteránom, seniorom, deťom a pracujúcim rodinám a budú riešiť naliehavé potreby amerického ľudu vrátane komunít zotavujúcich sa z katastrof.



Ak sa návrh výdavkov v Kongrese nepodarilo schváliť, tisíce zamestnancov federálnej vlády by museli nastúpiť na nútenú dovolenku, a to iba niekoľko týždňov pred prezidentskými voľbami naplánovanými na 5. novembra.