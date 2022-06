Biden podpísal zákon na zníženie násilia páchaného strelnými zbraňami

Washington 25. júna (TASR) - Prezident USA Joe Biden v sobotu podpísal federálny zákon zameraný na zníženie miery výskytu násilia páchaného strelnými zbraňami. Ide o prvý dokument takého rozsahu za posledné desaťročia, konštatovala agentúra AFP.



Na margo zákona a opatrení, ktoré zahŕňa, Biden uviedol, že hoci "nedosahuje to, čo je skutočne potrebné, zachráni životy".



Agentúra AP napísala, že ide za posledné desaťročia najrozsiahlejší zákon týkajúci sa problematiky násilia páchaného strelnými zbraňami. Súhlasili s ním pritom republikáni i demokrati. Takýto kompromis bol nepredstaviteľný až do nedávnej série masových strelieb vrátane masakry 19 žiakov a dvoch učiteliek na základnej škole v štáte Texas, dodala AP.



V súvislosti s týmto násilím, ktoré verejnosť v USA šokovalo, Biden počas podpisového aktu pripomenul, že odkazom pozostalých po obetiach "pre nás bolo, aby sme niečo urobili. Tak dnes sme to urobili."



Snemovňa reprezentantov v piatok, po štvrtkovom schválení v Senáte, udelila zákonu konečný súhlas a Biden ho podpísal tesne pred svojím odchodom z Washingtonu na dva summity v Európe.



Nové právne predpisy sprísnia previerky najmladších kupcov zbraní, zabránia tomu, aby sa strelné zbrane dostali k páchateľom domáceho násilia, a pomôžu štátom zaviesť zákony, ktoré uľahčia úradom odobrať zbrane ľuďom považovaným za nebezpečných.



Hoci návrh zákona neobsahuje prísnejšie obmedzenia, ktoré demokrati dlhodobo presadzujú, ako napríklad zákaz zbraní útočného typu a spätné kontroly pri všetkých transakciách so zbraňami, ide o najvýraznejšie opatrenie Kongresu v oblasti násilia páchaného strelnými zbraňami od prijatia dnes už neplatného zákazu útočných zbraní v roku 1993, doplnila AP.



Biden nový zákon slávnostne podpísal tesne pred svojím odchodom na summit skupiny siedmich hospodárskych najvyspelejších krajín sveta - Spojených štátov, Británie, Kanady, Francúzska, Nemecka, Talianska a Japonska -, ktorý sa uskutoční v Nemecku. Neskôr odcestuje do Španielska na vrcholnú schôdzku NATO.