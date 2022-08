Biden podpísal zákon o klíme, zdravotnej starostlivosti a daniach

Washington 17. augusta (TASR) - Americký prezident Joe Biden podpísal v utorok zákon o klimatickej zmene, zdravotnej starostlivosti a daniach. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



"Američania zvíťazili a špeciálne záujmy prehrali," povedal Biden počas podpisovania zákona v Bielom dome, píše AP. Prezident dodal, že jeho Demokratická strana sa postavila na stranu Američanov a "každý jeden republikán v Kongrese" pri hlasovaní podporoval špeciálne záujmy.



Prijatie tejto legislatívy by malo pre demokratov priniesť ďalší nárast podpory pred novembrovými doplňujúcimi voľbami do amerického Kongresu, píše AFP.



Biely dom tento zákon označuje za najväčší záväzok s cieľom zmierniť klimatickú zmenu v dejinách USA. Takisto má vyriešiť situáciu pri stanovovaní cien liekov a priniesť spravodlivosť do daňového systému zavedením dane v minimálnej výške 15 percent pre korporácie.



Snemovňa reprezentantov Kongresu USA návrh tohto zákona schválila v piatok 13. augusta pomerom hlasov 220 k 207. Senát ho odobril niekoľko dní predtým - v nedeľu 7. augusta. Proti hlasovali všetci 50 republikáni v Senáte a rozhodujúci 51. hlas za návrh odovzdala viceprezidentka Kamala Harrisová, ktorá je aj predsedníčkou Senátu.