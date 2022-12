Biden podpísal zákon o ochrane manželstiev osôb rovnakého pohlavia

Washington 14. decembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden podpísal v utorok prelomový zákon, ktorý na federálnej úrovni uznáva manželstvá osôb rovnakého pohlavia. Túto legislatívnu normu označil za nevyhnutý krok smerom "k rovnosti, slobode a spravodlivosti", informuje TASR na základe správ agentúr AP a AFP.



"Tento zákon a láska, ktorú bráni, sú úderom pre nenávisť vo všetkých jej formách," vyhlásil Biden.



Zákon predtým prijali obe komory amerického Kongresu. Jeho podpísanie prezidentom, ktoré bolo posledným krokom v schvaľovacom procese, sprevádzala ceremónia na Južnom trávniku Bieleho domu, kde sa zhromaždili stovky ľudí.



"Dnes je dobrý deň," prihovoril sa im z pódia Biden, pred ktorým vystúpila aj viceprezidentka USA Kamala Harrisová. "Deň, keď Amerika urobila zásadný krok smerom k rovnosti, slobode a spravodlivosti, a to nielen pre niektorých, ale pre všetkých. (Krok) smerom k vytvoreniu krajine, v ktorej sú slušnosť, dôstojnosť a láska uznávané, ctené a chránené," dodal americký prezident.



Na ceremónii vystúpili napríklad aj držitelia Grammy – anglický spevák Sam Smith, ktorý sa identifikuje ako rodovo nebinárny, či americká speváčka Cyndi Lauperová, ktorá je dlhoročnou bojovníčkou za práva komunity LGBT.



Manželstvá osôb rovnakého pohlavia budú v súlade s novým zákonom musieť uznávať aj tie štáty USA, ktoré takéto zväzky nepripúšťajú, a to v prípade, že boli uzavreté v niektorom americkom štáte, ktorý ich povoľuje. Legalizovať ich na svojom území naďalej nemusia.



Zámerom zákona je, aby Najvyšší súd USA nemohol zrušiť platnosť svojho verdiktu z roku 2015. Podľa neho majú páry rovnakého pohlavia ústavou zaručené právo uzavrieť manželstvo vo všetkých 50 štátoch USA.



Najvyšší súd USA, v ktorom dnes majú prevahu konzervatívni sudcovia, v júni zrušil ústavné právo ženy (priznané verdiktom v roku 1973) na interrupciu a rozhodnutie o zákonnosti tohto zákroku ponechal na jednotlivé americké štáty. Mnoho politikov z Demokratickej aj Republikánskej strany sa obávalo, že podobne by mohol rozhodnúť aj v prípade manželstiev LGBTI osôb.