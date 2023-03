Biden podpísal zákon o odtajnení informácií o pôvode koronavírusu

Washington 20. marca (TASR) - Prezident Spojených štátov Joe Biden v pondelok podpísal zákon o odtajnení informácií tajných služieb o pôvode koronavírusu, ktorý spôsobil pandémiu ochorenia COVID-19. TASR správu prevzala z agentúr AFP a Reuters.



"Potrebujeme zistiť, čo spôsobilo COVID-19, a to vrátane možných prepojení s Wu-chanským virologickým inštitútom," uviedol Biden vo vyhlásení. Dodal, že jeho administratíva "odtajní a zverejní čo najviac informácií, ako sa bude dať".



Návrh zákona ešte na začiatku marca schválila Snemovňa reprezentantov aj Senát Kongresu USA. K odtajneniu informácií by malo prísť do 90 dní od Bidenovho podpisu.



Podľa agentúry AP sú americké tajné služby nejednotné v názore, či mal koronavírus prirodzený alebo umelý pôvod. Niektorí odborníci sa nazdávajú, že mohol uniknúť z výskumného strediska v čínskom Wu-chane, kde sa aj objavili prvé prípady covidu. Ďalší upozorňujú, že pôvod vírusu sa v najbližších rokoch možno nepodarí zistiť – ak vôbec niekedy.



Peking tvrdenia o potenciálnom úniku vírusu z wu-chanského inštitútu popiera, pričom hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning uviedla, že vyšetrovanie pôvodu koronavírusu by malo byť vedeckou záležitosťou a nemalo by sa "politizovať".