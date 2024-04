Biden podpísal zákon o pomoci pre Ukrajinu, Izrael aj Taiwan

Washington 24. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu podpísal zákon o pomoci vo výške 95 miliárd dolárov pre Ukrajinu, Izrael aj Taiwan. Zároveň oznámil, že Spojené štáty začnú Kyjevu posielať vojenskú pomoc v priebehu niekoľkých hodín. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Balík, ktorý Senát Kongresu USA schválil v noci na stredu, zahŕňa 61 miliárd dolárov pomoci pre Ukrajinu, 26 miliárd pre Izrael a osem miliárd pre spojencov USA v indo-tichomorskom regióne. Zároveň počíta s humanitárnou pomocou vo výške jednej miliardy dolárov pre Palestínčanov v Pásme Gazy.



Podpísaný zákon obsahuje aj opatrenie, na základe ktorého bude možné zakázať internetovú aplikáciu TikTok v Spojených štátoch, ak táto populárna platforma do zhruba deviatich mesiacov nepreruší väzby so svojou čínskou materskou spoločnosťou ByteDance.



"Dbám na to, aby sa zásielky začali okamžite. V najbližších hodinách - doslova za niekoľko hodín - začneme posielať na Ukrajinu vybavenie pre muníciu protivzdušnej obrany, pre delostrelectvo pre raketové systémy a obrnené vozidlá," dodal americký prezident. Podľa agentúry AP pôjde o vojenskú pomoc za jednu miliardu dolárov.



Návrh týkajúci sa Ukrajiny a ďalších štátov v jej okolí zahŕňa 23 miliárd dolárov na doplnenie amerických zbraní, zásob a vybavenia. Vyše 11 miliárd vyčleňuje na financovanie konkrétnych vojenských operácií USA v regióne a takmer 14 miliárd na pomoc Ukrajine pri nákupe moderných zbraňových systémov a ďalšieho vojenského vybavenia.



Spojené štáty sú hlavným vojenským podporovateľom Ukrajiny, ktorá vzdoruje ruskej agresii. Proces schvaľovania nového balíka, ktorý zahŕňa dôležitú vojenskú pomoc, bol však v americkom Kongrese niekoľko mesiacov zablokovaný, predovšetkým zo strany krajne pravicových republikánov. Niektorí z nich teraz požadujú odvolanie predsedu Snemovne reprezentantov Mikea Johnsona za to, že dal o balíku napokon hlasovať.