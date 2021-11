Biden podporil odškodné pre rodiny, ktoré na hraniciach oddelili

Washington 6. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden sa vyslovil v sobotu za odškodnenie migrantov, ktorí boli na mexicko-amerických hraniciach násilne oddelení od svojich detí v rámci kampane nulovej tolerancie administratívy vtedajšieho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa. Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak ste v dôsledku poburujúceho správania sa poslednej administratívy prišli cez hranice, či už to bolo legálne alebo nelegálne, a prišli ste o svoje dieťa... zaslúžite si nejaký druh kompenzácie," povedal Biden. Zároveň však priznal, že "netuší" ako a kedy bude odškodné vyplatené.



Americké ministerstvo spravodlivosti aj ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť (DHS) podľa denníka The Wall Street Journal v súčasnosti rokuje s rodinami, ktoré zažalovali vládu, pretože ich hraničná stráž násilne oddelila od ich detí. Denník v októbri informoval, že jednotlivé platby pre postihnuté rodiny môžu dosiahnuť až 450.000 dolárov (389.520 eur)



Biden však túto reportáž označil za "hlúposť" a vyvrátil správy, že odškodné by mohlo dosiahnuť až 450.000 dolárov.



Zástupkyňa hovorkyne Bieleho domu Karine Jean-Pierreová neskôr spresnila, že Biden nemá problém s finančným odškodnením migrantov, kompenzácia uvedená v The Wall Street Journal je však príliš vysoká. Takýto obnos peňazí žiadna rodina v rámci tohto sporu nedostane, upozornil Biely dom.



Americké bezpečnostné zložky násilne oddelili od roku 2018 takmer 4000 detí od ich rodín. Podľa údajov z júna 2021 svoju rodinu nenašlo stále viac než 2000 detí.