Biden podporil vstup Švédska a Fínska do NATO

Washington 18. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyjadril v stredu Švédsku a Fínsku silnú podporu čo sa týka ich žiadosti o vstup do NATO. Obom krajinám navyše ponúkol pomoc, ak by im počas prístupového procesu hrozila "agresia". TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a vyhlásenia zverejneného na stránke Bieleho domu.



Biden uviedol, že "Spojené štáty budú spolupracovať s Fínskom a Švédskom s cieľom nepoľaviť v ostražitosti voči akýmkoľvek hrozbám" pre ich spoločnú bezpečnosť a budú tiež čeliť prípadnej agresii alebo jej hrozbe počas procesu posudzovania žiadosti oboch krajín o vstup do NATO.



"Srdečne vítam a silne podporujem historické žiadosti Fínska a Švédska o členstvo v NATO," podotkol Biden. Zároveň uviedol, že sa teší na spoluprácu s americkým Kongresom a spojencami NATO ohľadom rýchleho začlenenia Fínska a Švédska do "najsilnejšej obrannej Aliancie v dejinách".



Americký prezident dodal, že sa teší aj na štvrtkové stretnutie so švédskou premiérkou Magdalenou Anderssonovou a fínskym prezidentom Saulim Niinistöom vo Washingtone, na ktorom budú okrem témy členstva v NATO diskutovať aj o širších otázkach európskej bezpečnosti.



NATO garantuje bezpečnosť pre jednu miliardu ľudí v Európe a Severnej Amerike, pripomenul Biden s tým, že členstvo Fínska a Švédska v Aliancii "bude prospešné pre celú Transatlantickú alianciu".



Fínsko a Švédsko oficiálne podali svoje žiadosti o členstvo v Severoatlantickej aliancii v stredu.