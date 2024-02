Biden podstupuje pravidelnú ročnú zdravotnú prehliadku

Washington 28. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden absolvuje v stredu každoročnú zdravotnú prehliadku. Novinárom to pred odchodom do nemocnice oznámil samotný šéf Bieleho domu, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



Zdravotnú starostlivosť americkým prezidentom zväčša poskytuje vojenské centrum Waltera Reeda ležiace neďaleko Washingtonu. "Idem do (centra) Waltera Reeda na prehliadku," uviedol Biden krátko pred odletom vrtuľníkom.



Biely dom uviedol, že v priebehu stredy zverejní výsledky zdravotných testov prezidenta. Biden je doteraz najstarší americký prezident a výsledky jeho testov preto budú verejnosť zaujímať, konštatuje AFP.



Demokrat Biden (81) bude v novembri v prezidentských voľbách zrejme súperiť so 77-ročným bývalým americkým prezidenta Donaldom Trumpam, ktorý je favorit na republikánsku nomináciu. V prípade znovuzvolenia bude mať Biden na konci svojho druhého funkčného obdobia 86 rokov a časť amerických voličov preto má obavy súvisiace s jeho vysokým vekom.



Jeho zdravotný stav sa dostal do centra pozornosti aj po nedávnej správe osobitného vyšetrovateľa, ktorý Bidena preveroval pre podozrenia z nenáležitého zaobchádzania s prísne tajnými dokumentmi. Vyšetrovateľ rozhodol, že Bidena neobviní a opísal ho ako "starého muža so zlou pamäťou, ktorý to myslí dobre".



Biden sa proti týmto vyjadreniam bránil a uviedol, že jeho pamäť je v poriadku. Špeciálneho vyšetrovateľa tiež kritizoval za to, že tvrdil, že si nedokázal spomenúť na to, kedy zomrel na rakovinu jeho syn Beau.



Minuloročná prehliadka Bidena dopadla dobre, no bolo mu potrebné odstrániť z hrude rakovinovú kožnú léziu. Lekár však vlani zhodnotil, že zdravotný stav Bidenovi umožňuje vykonávať funkciu prezidenta.