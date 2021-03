Biden pohrozil Putinovi dôsledkami za údajný zásah Ruska do volieb

Washington 17. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v rozhovore pre stanicu ABC News odvysielanom v stredu pohrozil ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že ponesie následky za údajné zasahovanie do amerických prezidentských volieb, ktoré sa konali vlani v novembri. Informovala o tom agentúra DPA.



Putin podľa Bidena "zaplatí" za to, že sa údajne pokúšal podkopať Bidenovu kandidatúru v amerických prezidentských voľbách v roku 2020, ako sa píše v správe amerických tajných služieb zverejnenej v utorok.



V 15-stranovej správe sa uvádza, že šéf Kremľa povolil operácie, ktoré mali za cieľ uškodiť kandidátovi Demokratickej strany Joeovi Bidenovi a ich cieľom bolo dopomôcť k znovuzvoleniu exprezidentovi Donaldovi Trumpovi. Ruské veľvyslanectvo v USA tieto tvrdenia v stredu označilo za nepodložené.



Na otázku moderátora, či Biden považuje Putina, ktorý je obviňovaný z tvrdých zákrokov voči svojim oponentom, za "vraha", odpovedal "áno". Ide o výrazný kontrast oproti vyjadreniam svojho predchodcu Trumpa, ktorý odmietol povedať čokoľvek negatívne na Putinovu adresu, komentuje agentúra AFP.



Bidenove komentáre, v ktorých Putina nazval vrahom, vyvolali búrlivú reakciu Ruska. "Biden svojím vyhlásením urazil občanov našej krajiny," napísal na sociálnej sieti Telegram predseda dolnej komory ruského parlamentu Viačeslav Volodin. Útoky na Putina sú podľa neho "útokmi na našu krajinu".



Biden v telefonickom rozhovore s Putinom koncom januára v súvislosti s údajným zasahovaním Ruska do volieb v USA povedal: "Poznám Vás a Vy poznáte mňa. Ak zistím, že sa to stalo, buďte pripravený," varoval.



Biden nespresnil, o aké následky by malo ísť. Zároveň však zdôraznil, že spolupráca Washingtonu a Moskvy, čo sa týka spoločných záujmov, je naďalej možná.