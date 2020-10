Biden: Infikovaný Trump by sa nemal zúčastniť druhej spoločnej debaty

Hagerstown 7. októbra (TASR) - Demokratický prezidentský kandidát Joe Biden uviedol, že americký prezident Donald Trump by sa nemal zúčastniť ich druhej spoločnej prezidentskej debaty, pokiaľ bude stále infikovaný novým koronavírusom. Informovali o tom v stredu agentúry AP a Reuters.



"Myslím si, že ak má stále COVID-19, debatovať by sme nemali," povedal Biden novinárom v meste Hagerstown v štáte Maryland, keď nastupoval do svojho lietadla.



Biden pritom v pondelok uviedol, že v druhej debate je pripravený sa s Trumpom stretnúť, "ak vedci povedia, že je to bezpečné". V utorok povedal, že sa "teší na možnosť debatovať s Trumpom", avšak podľa neho sa budú musieť riadiť veľmi prísnymi opatreniami. Dodal, že nepozná Trumpov stav, odkedy sa prezident vrátil po hospitalizácii späť do Bieleho domu.



Trump v utorok na sociálnej sieti Twitter napísal, že sa teší na ďalšiu prezidentskú debatu s Joeom Bidenom, ktorá sa má konať 15. októbra. Vyhlásil to napriek tomu, že len v pondelok ho prepustili po troch dňoch hospitalizácie z nemocnice Walter Reed Army Medical Center pri Washingtone, kde sa liečil na ochorenie COVID-19 spôsobené novým koronavírusom. Trumpov lekár Sean Conley v utorok oznámil, že prezident nepociťuje "žiadne symptómy" ochorenia COVID-19. V pondelok však novinárom potvrdil, že Trump je stále infekčný.



Trump mal pozitívny test na nový koronavírus minulý štvrtok po tom, čo sa nákaza potvrdila u jednej z jeho najbližších poradkýň Hope Hicksovej.



Po jeho ozname viacero ľudí z jeho okolia - vrátane jeho manželky Melanie, manažéra jeho volebnej kampane Billa Stepiena či hovorkyne Bieleho domu Kayleigh McEnanyovej oznámilo, že boli tiež infikovaní. McEnanyová v noci na stredu oznámila, že pozitívny test na koronavírus má aj Trumpov vplyvný poradca Stephen Miller.



Epicentrom nákazy bolo pravdepodobne podujatie v Bielom dome, kde Trump predstavil svoju kandidátku na sudkyňu najvyššieho súdu. Väčšina hostí nemala rúška a nedodržiavala medzi sebou dostatočné odstupy.