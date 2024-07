Biden pokračoval v kampani, demokrati sa radili o jeho kandidatúre

Washington 8. júla (TASR) – Bez ohľadu na diskusiu o svojej fyzickej zdatnosti na druhé funkčné obdobie absolvoval prezident USA Joe Biden v nedeľu sériu predvolebných vystúpení v štáte Pensylvánia. Na stiahnutie kandidatúry ho medzitým vyzvali ďalší kongresmani z jeho Demokratickej strany, informuje TASR podľa agentúry DPA.



Biden (81) sa vo Filadelfii prihovoril ľuďom v kostole, ktorý v minulosti navštevovali prevažne černošskí veriaci, a zastavil tiež pri pomocníkoch svojej kampane. Následne v meste Harrisburg hovoril dlho so svojimi stúpencami. Cestou späť na letisko ešte zavítal do kaviarne.



Zjavne tým chcel rozptýliť kritiku z posledného týždňa, že už nie je dostatočne telesne zdatný pre kampaň.



V čase jeho návštevy Pensylvánie sa demokratickí členovia Snemovne reprezentantov stretli na mimoriadnom rokovaní. Podľa amerických médií sú viacerí stranícki lídri presvedčení, že Biden musí zo súboja o Biely dom odstúpiť.



Na takmer dvojhodinovom stretnutí panovala všeobecná zhoda, že namiesto Bidena by mali demokrati nominovať viceprezidentku Kamalu Harrisovú, informovala televízia CNN s odvolaním sa na zdroj zapojený do rozhovoru.



Dvaja ďalší kongresmani vyjadrili verejne názor, že Biden v prezidentských voľbách v novembri nemôže opätovne zvíťaziť nad svojím vyzývateľom Donaldom Trumpom. Iní demokratickí členovia Kongresu takto dôrazne nevystúpili, vyjadrili však znepokojenie.



Senátor Chris Murphy pre CNN povedal, že Biden musí americkej verejnosti dokázať, že je stále tým, "koho mnohí z nás poznajú a majú radi". Podľa vlastných slov je presvedčený, že by to mohol dokázať, no dodal, že "hodiny tikajú".



Biden od svojho slabého výkonu v prvej televíznej debate s Trumpom bojuje na všetkých frontoch. Biely dom medzitým zverejnil jeho termíny na ďalšiu časť mesiaca. Tento týždeň bude prezident USA hostiteľom summitu NATO vo Washingtone.