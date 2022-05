Biden: Politika strategickej dvojznačnosti voči Taiwanu sa nezmenila

Taiwan 24. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v utorok uviedol, že Spojené štáty budú naďalej uplatňovať voči Taiwanu politiku "strategickej dvojznačnosti". Stalo sa tak deň po tom, ako Biden počas návštevy Japonska zopakoval prísľub, že USA sú pripravené brániť Taiwan v prípade čínskej invázie. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



Washington dlhodobo udržiava neoficiálne kontakty s medzinárodne neuznanou Čínskou republikou na Taiwane a poskytuje jej zbrane, aby posilnil jej obranyschopnosť. Na medzinárodnej scéne však oficiálne uznáva tzv. politiku jednej Číny, ktorú dlhodobo presadzuje čínska komunistická vláda v Pekingu.



"Politika (voči Taiwanu) sa vôbec nezmenila. Uviedol som to vo včerajšom vyhlásení," povedal Biden v utorok novinárom v Tokiu. Deň predtým na tlačovej konferencii v Tokiu kladne odpovedal na otázku, či by Spojené štáty vojensky bránili Taiwan v prípade čínskej invázie.



Taiwan, ktorý má vlastnú vládu a prosperujúce obchodné vzťahy s USA, Bidenovo vyjadrenie privítal. Peking, naopak, zareagoval na slová amerického prezidenta s rozhorčením a uviedol, že Washington sa v otázke Taiwanu "zahráva s ohňom".



Čína dlhodobo považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu a nevylučuje, že by sa ostrova mohla zmocniť aj násilím. Taiwan sa preto snaží s podporou USA modernizovať a posilňovať svoju armádu, aby bola schopná odraziť prípadný čínsky útok.