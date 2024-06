Biden ponúka ilegálnym imigrantov cestu k legalizácii statusu v USA

Washington 19. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden oznámil plán na legalizáciu statusu prisťahovalcov, ktorí sú zosobášení s americkými občanmi. Ide o rozhodnutie, ktoré ostro kontrastuje s plánom Bidenovho súpera v prezidentských voľbách, republikána Donalda Trumpa, avizujúceho masové deportácie, informovala v noci na stredu agentúra AP.



V rámci prezentácie tohto plánu Biden v Bielom dome kritizoval Trumpa za rozdeľovanie rodín migrantov na americko-mexickej hranici a za poburujúce výroky o imigrantoch v USA.



Bidenov program bude otvorený pre osoby, ktoré do 17. júna žili v USA najmenej desať rokov, uviedli v utorok predstavitelia americkej administratívy. Podľa odhadov by podmienky programu mohlo spĺňať asi pol milióna osôb. Nárok na "amnestiu" bude mať aj približne 50.000 detí mladších ako 21 rokov, ktoré majú rodiča občana USA.



Biden, ktorý chce v prezidentských voľbách 5. novembra získať svoj druhý mandát na výkon funkcie prezidenta USA, sa ujal úradu s prísľubom zvrátiť mnohé z Trumpových reštriktívnych imigračných politík.



Vzhľadom na rekordný počet zatknutých migrantov na hraniciach medzi USA a Mexikom bol však Biden nútený sprísniť svoj prístup - začiatkom júna tak zakázal väčšine migrantov prekračujúcich americko-mexickú hranicu žiadať o azyl. Ide o politiku podobnú tej, ktorú svojho času presadil aj Trump. Biden si za ňu vyslúžil kritiku od zástancov prisťahovalectva i časti politikov Demokratickej strany.



Bidenov plánovaný program legalizácie manželov amerických občanov by mohol posilniť posolstvo jeho kampane, že podporuje humánnejší imigračný systém, a ukázať, ako sa líši od Trumpa, ktorý má už dlho tvrdý postoj k legálnej aj nelegálnej imigrácii, doplnila AP.



USA už poskytujú cestu k občianstvu pre prisťahovalcov, ktorí sú zosobášení s Američanmi a vstúpili do krajiny legálne na víza. Tí, ktorí však do USA vstúpili nelegálne, vo väčšine prípadov musia najprv na niekoľko rokov opustiť územie USA, kým sa im umožní legálny návrat.



Nový program umožní manželom a ich deťom požiadať o trvalý pobyt bez tohto vycestovania do zahraničia, čím sa odstráni potenciálne zdĺhavý proces a odlúčenie rodín.



Bidenova administratíva má v úmysle spustiť program v najbližších mesiacoch a nie je jasné, ako dlho by trvalo, kým by manželia získali trvalý pobyt.



Ak im bude udelený trvalý pobyt, mohli by časom požiadať o občianstvo USA.



Ľudia, ktorí sú považovaní za hrozby pre verejnú bezpečnosť alebo majú diskvalifikujúcu trestnú minulosť, nebudú mať na účasť v tomto programe nárok.



Predpokladá sa, že väčšina pravdepodobných účastníkov programu budú Mexičania, dodala AP. Mexický prezident Andres Manuel López Obrador v utorok medzičasom povedal, že rozhodnutie o legalizácii migračného statusu mexických rodín v Spojených štátoch je "veľmi dobrá správa".



"Amnestia" bola Bidenom zverejnená v deň výročia programu známeho ako DACA, ktorý umožňoval takmer 800.000 mladým prisťahovalcom získať odklad vyhostenia a možnosť legálne v hostiteľskej krajine pracovať.