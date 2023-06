Biden poprel, že by mal niečo spoločné s výhražnou správou svojho syna

Washington 28. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden dôrazne odmietol, že bol v tej istej miestnosti vo chvíli, keď jeho syn Hunter Biden poslal v roku 2017 výhražnú textovú správu čínskemu obchodnému partnerovi. Hunter v nej v rámci stupňovania tlaku písal, že "práve sedí pri svojom otcovi" a poukazoval na svoje konexie, informovala televízia CNN.



Na otázku, či Biden skutočne sedel so svojím synom v čase poslania správy cez platformu WhatsApp, šéf Bieleho domu razantne odpovedal: "nie". Túto odpoveď neskôr zopakoval s tým, že so správou nemal nič spoločné.



Otázky sa týkali informácií, ktoré priniesla výpoveď predstaviteľa Daňového úradu Spojených štátov, ktorý sa neskôr stal tzv. whistleblowerom (informátorom). Počas vypočúvania v americkom Kongrese povedal, že prokurátori ministerstva spravodlivosti zamietli viaceré žiadosti o nahliadnutie do správ, v ktorých sa Hunter Biden údajne pokúša vymôcť si platby od čínskej spoločnosti pomocou zmienok o svojom otcovi.



"Sedím tu práve so svojím otcom a radi by sme vedeli, prečo neboli záväzky z vašej strany splnené," citoval informátor údajný text správy Huntera Bidena vo výpovedi pred kongresovým výborom.



"Odkážte riaditeľovi, že by som túto záležitosť rád vyriešil teraz, teda skôr, než sa vymkne spod kontroly. A pod slovom teraz myslím dnes," písal Hunter. Dodal, že "muž, ktorý sedí pri ňom a všetky osoby, ktoré (tento muž) pozná" sa pričinia o to, že (čínsky obchodný partner) bude navždy ľutovať", že sa neriadil Hunterovými pokynmi. "Sedím tu a spoločne s otcom čakám na váš telefonát," pokračoval Hunter Biden.



O správach informoval aj ďalší whistleblower, podľa ktorého prokuratúra pochybovala o tom, že Joe Biden bol pri písaní týchto výhražných odkazov. Nie je jasné, či sa celou záležitosťou zaoberal aj Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI).



Hunter Biden sa minulý týždeň priznal k neplateniu federálnej dane z príjmu a k nelegálnemu držaniu strelnej zbrane. Dohodu o vine a treste medzi Bidenovým synom a prokuratúrou v Delaware ešte bude musieť odobriť federálny sudca. Trest odňatia slobody pre syna amerického prezidenta je v tomto prípade veľmi nepravdepodobný, uvádzajú americké médiá.