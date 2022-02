Biden posiela do Pobaltia vojakov, na východné krídlo NATO stíhačky

Varšava 23. februára (TASR) - Utorňajšie vyhlásenie amerického prezidenta Joea Bidena o prerozdelení jednotiek v Európe zahŕňa vyslanie 800 vojakov pechoty do pobaltského regiónu a až osem stíhacích lietadiel typu F-35 na niekoľko operačných miest pozdĺž východného krídla NATO, uviedol predstaviteľ USA pod podmienkou zachovania anonymity. TASR prevzala správu od agentúry Reuters.



Podľa tohto vysokopostaveného predstaviteľa americkej obrany Spojené štáty vyšlú aj 32 útočných vrtuľníkov AH-64 Apache do pobaltského regiónu a do Poľska z miest v rámci Európy.



"Tento dodatočný personál sa premiestňuje, aby ubezpečil našich spojencov v NATO, odradil akúkoľvek potenciálnu agresiu proti členským štátom NATO a cvičil so silami hostiteľskej krajiny," povedal predstaviteľ obrany USA.



"Schválil som dodatočné presuny amerických síl a techniky, ktoré sú už umiestnené v Európe, s cieľom posilniť našich pobaltských spojencov, Estónsko, Lotyšsko a Litvu," oznámil v utorok Biden a zdôraznil, že ide o presuny, ktoré majú výlučne obranný charakter.



Stanovený úmysel ruského prezidenta Vladimira Putina vyslať ruské vojská do separatistických oblastí na východe Ukrajiny označil Biden za "začiatok invázie na Ukrajinu".



Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok uznal nezávislosť samozvaných proruských republík na východe Ukrajiny - Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky (DĽR a LĽR) - a nariadil vyslanie vojakov do týchto oblastí. Tento krok vyvolal obavy, že môže dôjsť k rozsiahlej invázii na Ukrajinu.