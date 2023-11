Biden potvrdil pokrok v rokovaniach o humanitárnej prestávke

Washington 5. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v sobotu uviedol, že sa dosiahol pokrok v zabezpečení tzv. humanitárnej prestávky, dočasného zastavenia bojov, medzi Izraelom a palestínskou islamistickou organizáciou Hamas, na ktorej pracoval jeho minister zahraničných vecí. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Na otázku, či sa v tomto ohľade dosiahol nejaký pokrok, Biden odpovedal "áno" pri odchode z kostola v americkom štáte Delaware a zdvihol palec predtým, ako nastúpil do svojho vozidla. Ďalšie podrobnosti neuviedol.



Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken novinárom po rozhovoroch s rezortnými kolegami z Egypta a Jordánska v jordánskom Ammáne povedal, že prímerie medzi Izraelom a hnutím Hamas by bolo kontraproduktívne. Dodal však, že môže podporiť nanajvýš tzv. humanitárne prestávky, ktoré by umožnili dopravovať zásoby do Gazy a odvážať odtiaľ civilistov.