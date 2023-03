Biden poukázal na šancu posilniť ekonomickú spoluprácu s Argentínou

Washington 30. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu poukázal na "obrovskú príležitosť" posilniť ekonomickú integráciu medzi Spojenými štátmi a Argentínou, keď v Bielom dome hostil prezidenta tejto juhoamerickej krajiny Alberta Fernándeza. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Toto stretnutie je príležitosťou na znovu potvrdenie toho, že nič nie je mimo nášho dosahu, ak spolupracujeme," uviedol Biden sediac vedľa svojho argentínskeho kolegu v Oválnej pracovni.



Podľa šéfa Bieleho domu sa po vyše 200 rokoch diplomatických vzťahov začína ďalšie storočie partnerstva medzi Spojenými štátmi a Argentínou. Biden pritom poukázal predovšetkým na možnosť posilnenia ekonomickej integrácie.



Americký prezident okrem toho pripomenul, že sa mal s Fernándezom stretnúť už vlani v lete, no stretnutie musel pre nákazu koronavírusom odložiť.



Argentínsky líder zase Bidenovi poďakoval za to, že USA podporujú vzťahy medzi Buenos Aires a medzinárodnými ekonomickými organizáciami. AFP v tejto súvislosti pripomína, že Medzinárodný menový fond (IMF) len prednedávnom oznámil novú dohodu s Argentínou, ktorá umožní vyplatenie 5,3 miliardy dolárov.



Fernández tiež poukázal na ochotu jeho krajiny spolupracovať so Spojenými štátmi v boji proti klimatickým zmenám. Argentína totiž podľa neho v súčasnosti zažíva najhoršie sucho vo svojich dejinách.