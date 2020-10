Biden považuje za najväčšiu hrozbu Rusko, nie Čínu ako Trump

Washington 26. októbra (TASR) – Demokratický kandidát na prezidenta Spojených štátov Joe Biden považuje za najväčšieho globálneho protivníka Spojených štátov Rusko, a nie Čínu ako súčasný republikánsky prezident Donald Trump. Biden to uviedol v nedeľňajšom rozhovore pre televíznu stanicu CBS.



„Myslím si, že najväčšou hrozbou pre Ameriku, čo sa týka narúšania našej bezpečnosti a našich spojeneckých zväzkov, je aktuálne Rusko," citovala Bidena agentúra APA. „Druhým naším najväčším konkurentom je Čína," dodal.



Trumpova odpoveď na otázku, ktorá krajina je hlavným protivníkom USA, povedal: „Čína. Je protivníkom, súperom a v mnohých ohľadoch nepriateľom," povedal Trump.



Šéf Bieleho domu viní Peking okrem iného za to, že dovolil, aby sa nový druh koronavírusu dostal za hranice Číny po tom, čo sa tam prvý raz objavil koncom minulého roka. Trump koronavírus často nazýval aj čínskym vírusom. Počas úradovania súčasného prezidenta eskalovala aj obchodná vojna s Čínou.



APA upozorňuje na to, že počas uplynulých rokoch sa objavili mnohé špekulácie, čo sa týka vzťahu Trumpa k Rusku. Americké tajné služby vychádzajú z toho, že Rusko v roku 2016 pred prezidentskými voľbami svojou informačnou kampaňou prispelo nielen k prehlbovaniu rozdielov v americkej spoločnosti, ale napomohlo aj k zvoleniu Trumpa.



Donald Trump však opakovane tvrdí, že nikto nie je voči Rusku tvrdší než on. Jeho administratíva voči Rusku zaviedla viacero sankcií, no Trump sa vyhýba verejnej kritike ruského prezidenta Vladimira Putina. Odsudzujúce slová na adresu Putina z Trumpových úst nezazneli ani v súvislosti s augustovou otravou ruského opozičného politika Alexeja Navaľného.