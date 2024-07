Biden povedal, že sa s Trumpom stretne v ďalšej debate v septembri

Washington 16. júla (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelkovom rozhovore pre stanicu NBC News prisľúbil, že sa v septembri zúčastní na druhej debate s exprezidentom Donaldom Trumpom pred novembrovými prezidentskými voľbami. TASR informuje podľa agentúry AFP.



"Budem s ním debatovať, keď sa dohodneme na debate... v septembri," povedal Biden v rozhovore pre stanicu NBC News.



Biden čelil kritike za svoje vystúpenie v prvej debate v noci na 27. júna. Viacerí členovia demokratickej strany vtedy vyjadrili pochybnosti, či je vhodným kandidátom strany do prezidentských volieb.



Prezident však 8. júla v dvojstranovom liste kongresmanom uviedol, že napriek "špekuláciám v tlači a inde" je pevne rozhodnutý zostať v kampani až do konca.



Biden tiež pre NBC News uviedol, že s americkou tajnou službou sa cíti bezpečne. Trump v sobotu utrpel menšie zranenie pri útoku strelca v americkom štáte Pensylvánia. Biden príslušníkov tajnej služby ocenil za to, že riskovali svoje životy. To, či mali tento útok predvídať, zostáva podľa jeho slov otvorenou otázkou.