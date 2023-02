Biden povedal, že zneškodní akýkoľvek letiaci predmet ohrozujúci USA

Washington 16. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden vo štvrtok povedal, že nebude váhať so zostrelením žiadneho letiaceho predmetu, ktorý by predstavoval nebezpečenstvo pre USA. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



"Ak bude akýkoľvek predmet predstavovať hrozbu pre bezpečnosť Američanov, zložím ho," povedal Biden.



Americký prezident nariadil 4. februára zostrelenie čínskeho balóna, ktorý sa pohyboval aj nad severozápadom USA v blízkosti citlivých vojenských objektov. Podľa Washingtonu išlo o špionážny balón. Peking tvrdí, že to bol zatúlaný civilný balón používaný na meteorologické účely.



Spojené štáty podľa Bidena v reakcii na tento incident vyvíjajú prísne pravidlá na zistenie, sledovanie a možné zostrelenie neznámych letiacich predmetov.



Prezident poveril poradcu pre národnú bezpečnosť Jakea Sullivana vedením tímu, ktorý má prehodnotiť postupy USA po zostrelení čínskeho balóna a troch ďalších predmetov, ktoré boli podľa Bidenových slov vypustené súkromnými spoločnosťami alebo výskumnými inštitúciami.



Biden vyjadril presvedčenie, že nové pravidlá pomôžu rozlíšiť predmety, ktoré by mohli predstavovať hrozbu a vyžadujú si ďalšie kroky - a predmetmi, ktoré hrozbu nepredstavujú.



Zneškodnením čínskeho balóna USA po prvý raz v období mieru zostrelili predmet, ktorý do ich vzdušného priestoru vnikol nezákonne, píše AP. Biden ostro kritizoval čínsky program v oblasti sledovania a dodal, že zostrelenie vyslalo "jasný odkaz", že narušenie zvrchovanosti USA je neprijateľné. Komunikačné kanály s Pekingom však chce udržať otvorené.



"Očakávam, že budem hovoriť s (čínskym) prezidentom Si Ťin-pchingom a nájdeme vysvetlenie," povedal. "Za zostrelenie balóna sa však neospravedlním," dodal.