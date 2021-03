Biden poveril viceprezidentku Harrisovú riešením migrácie z Mexika

Washington 24. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden poveril v stredu svoju viceprezidentku Kamalu Harrisovú riešením situácie na americko-mexických hraniciach, kde za posledné týždne zaznamenali zvýšený počet migrantov smerujúcich do USA. Informovala o tom agentúra AFP.



"Nenapadá mi nikto, kto je na to lepšie kvalifikovaný," povedal Biden počas stretnutia s Harrisovou a svojimi ministrami a poradcami pre migráciu v Bielom dome. "Keď (Harrisová) hovorí, hovorí v mojom mene," dodal.



"Niet pochýb o tom, že ide o náročnú situáciu," komentovala viceprezidentka skutočnosť, že k hraniciam USA v ostatných týždňoch dorazili tisíce stredoamerických migrantov utekajúcich pred chudobou, násilím a následkami dvoch ničivých hurikánov.



Je medzi nimi aj mnoho maloletých bez sprievodu i celých rodín, ktoré sa snažia prekročiť hranicu a požiadať o azyl v Spojených štátoch. V amerických médiách sa opakovane objavujú zábery preplnených pohraničných zariadení, v ktorých sa sústreďujú prichádzajúci migranti.



Zvýšený počet migrantov, snažiacich sa dostať do Spojených štátov, je pre toto ročné obdobie bežný, pripomína AFP.



Opoziční republikáni však tvrdia, že ide o mimoriadnu krízu zapríčinenú tým, že administratíva demokrata Bidena zmiernila tvrdú protiimigračnú politiku zavedenú predchádzajúcim prezidentom Donaldom Trumpom.



Mexiko minulý týždeň sprísnilo postupy voči migrantom, ktorých väčšina pochádza z Hondurasu, Guatemaly a Salvádora. S cieľom zamedziť šíreniu nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 zároveň uzavrelo pozemné hranice pre iné ako nevyhnutné cestovanie. Navyše tento týždeň rozmiestnilo pozdĺž svojich severných hraníc viac ako 8700 vojakov, ktorí majú zamedziť nelegálnej migrácii do USA.