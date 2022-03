Biden požaduje ukončenie obchodných vzťahov s Ruskom

Washington 11. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden požaduje ukončenie normálnych obchodných vzťahov s Ruskom. Dôvodom je pokračujúca vojna na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Biden chce Rusku odobrať status trvalých bežných obchodných vzťahov (PNTR), čo je v USA označenie pre voľný obchod s inou krajinou. To by znížilo status Ruska ako obchodného partnera a otvorilo dvere pre nové clá na ruské výrobky.



Biden očakáva, že rovnaký krok urobia aj Európska únia (EÚ) rovnako ako skupina najrozvinutejších štátov sveta G7. Kanada Rusku odobrala status najvyšších výhod už minulý týždeň.



Biden takisto podpíše nariadenie, ktoré zakazuje dovoz morských plodov, nepriemyselných diamantov, vodky a ďalšieho alkoholu z Ruska do USA. "Putin je agresor a musí za to zaplatiť," povedal Biden o ruskom prezidentovi.



Biden bude na zrušenie statusu trvalých bežných obchodných vzťahov potrebovať súhlas Kongresu, kde sa však neočakávajú nejaké námietky. Viacerí kongresmani už predložili legislatívu týkajúcu sa zrušenia členstva Ruska v Svetovej obchodnej organizácii (WTO).



Bidenova administratíva a Kongres budú môcť po zrušení statusu trvalých bežných obchodných vzťahov uvaliť clá na akékoľvek tovary z Ruska dovážané do USA. Rusko sa tak pripojí ku krajinám, ako sú Kuba a Severná Kórea, ktoré ako jediné tento status nemajú.