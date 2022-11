Biden požiadal Kongres, aby zabránil hroziacemu štrajku železničiarov

Washignton 29. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden požiadal v pondelok Kongres, aby zakročil a zabránil hroziacemu štrajku železničiarov v krajine. Podľa Bidena by takýto štrajk ""zdevastoval" "ekonomiku Spojených štátov. TASR správu prevzala z agentúr AFP a AP.



Biden požiadal Kongres, aby využil legislatívne právomoci na vynútenie prijatia predbežnej dohody, ktorú nákladné železničné spoločnosti a pracovníci uzavreli v septembri predtým, ako niektoré odborové zväzy ustúpili a vrátili sa k hrozbe štrajkom.



Predsedníčka Snemovne reprezentantov USA Nancy Pelosiová uviedla, že zákonodarcovia tento týždeň prijmú legislatívu, ktorá uvedie do platnosti septembrovú dohodu, spresňuje AP.



"Neradi obchádzame štandardný ratifikačný proces predbežnej dohody - ale musíme konať, aby sme zabránili katastrofickému celoštátnemu železničnému štrajku, ktorý by zastavil našu ekonomiku," uviedla Pelosiová.