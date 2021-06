Biden pozval Zelenského do Bieleho domu

Washington 7. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok opätovne potvrdil podporu územnej celistvosti Ukrajiny a pozval tamojšieho prezidenta Volodymyra Zelenského do Bieleho domu, informovala agentúra AFP.



Poradca prezidenta USA pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pre novinárov uviedol, že Biden telefonicky hovoril so Zelenským a povedal mu, že "sa teší, až ho v lete privíta v Bielom dome".



Podľa agentúry AP sa Zelenskyj na Twitteri poďakoval Bidenovi "za pozvanie na návštevu Bieleho domu v júli". "Teším sa na toto stretnutie, na ktorom sa bude diskutovať o spôsoboch rozšírenia strategickej spolupráce medzi Ukrajinou a USA," dodal.



Biden tento týždeň pricestuje do Európy a svoju návštevu zakončí vo švajčiarskej Ženeve, kde sa 16. júna po prvý raz stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.



Ukrajina, ktorá bojuje na východe krajiny proti proruským separatistom, dúfa, že počas Bidenovej vlády sa dočká zvýšenej vojenskej pomoci od USA, a hľadá aj podporu vo svojom úsilí o členstvo v NATO.



AP pripomenula, že Zelenskyj v rozhovore pre spravodajský portál Axios, ktorý bol zverejnený v nedeľu, uviedol, že naliehal na Bidena, aby sa s ním spojil "kedykoľvek a kdekoľvek na planéte" ešte pred plánovaným stretnutím s Putinom.



Zelenskyj už skôr vyjadril obavy z plánu amerického prezidenta stretnúť sa s Putinom, ako aj z takmer dokončeného plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) z Ruska do Nemecka, ktorý umožní Rusku obísť Ukrajinu.