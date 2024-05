Biden pracuje na trvalom mieri na Blízkom východe

Atlanta 19. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden vyzval v nedeľu na okamžité prímerie v Gaze a povedal, že pracuje na trvalom mieri, ktorý by zahŕňal vytvorenie palestínskeho štátu. TASR infromuje podľa agentúry AFP.



Prezident to povedal v prejave na promócii absolventov Morehouse College, univerzite založenej v roku 1867, ktorej najznámejším absolventom je ikona občianskych práv Martin Luther King.



Biden povedal, že presadzuje regionálnu mierovú dohodu, "aby sa dosiahlo riešenie v podobe dvoch štátov, jediné riešenie".



"Viem, že to hnevá a frustruje mnohých z vás vrátane mojej rodiny," povedal. Niektorí študenti si na znak nesúhlasu s postupom americkej vlády v súčasnej vojne v Pásme Gazy otočili stoličky, aby sa Bidenovi otočili chrbtom.