Biden pre ABC News: Ukrajina v súčasnosti stíhačky F-16 nepotrebuje

Washington 25. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok povedal, že Ukrajina v súčasnosti nepotrebuje stíhačky F-16. USA podľa jeho slov dodávajú vojenské vybavenie, ktoré je pre Ukrajincov potrebné v tomto období. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice ABC.



USA podľa Bidena ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému posielajú to, čo americká armáda vyhodnotila ako potrebné na dosiahnutie pokroku na jar a v lete. "Potrebuje tanky, potrebuje delostrelectvo, potrebuje systémy protivzdušnej obrany vrátane HIMARS," povedal Biden s rozhovore s moderátorom ABC News Davidom Muirom.



Americká armáda však súčasnosti nenachádza opodstatnenie, na základe ktorého by mala poslať Ukrajine lietadlá F-16. Biden na otázku moderátora o možnej budúcej dodávke týchto strojov povedal, že dodanie stíhačiek v "tejto chvíli vylučuje".



Kyjev v uplynulých týždňoch zvýšil úsilie o získanie stíhačiek od západných spojencov. Viaceré západné krajiny to však v tomto období vylúčili.



Niklas Masuhr, bezpečnostný analytik zo Spolkovej technickej vysokej školy vo švajčiarskom Zürichu, pre TASR v tejto súvislosti upozornil na zvýšené riziko eskalácie konfliktu, keďže stíhačky by mohla ukrajinská armáda použiť na podnikanie útokov na ruskom území.