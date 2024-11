Biden udelil milosť moriakom Peach a Blossom pred Dňom vďakyvzdania

Washington 25. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v pondelok v duchu tradície súvisiacej s Dňom vďakyvzdania udelil prezidentskú milosť dvom moriakom, ktoré dostali mená Peach a Blossom na počesť Bidenovho domovského štátu Delaware a jeho typickému kvetu - kvetu broskyne, dodala v správe na svojom webe televízia NBC.



Biden na margo výberu mien uviedol, že "kvet broskyne symbolizuje odolnosť, čo sa dnes veľmi hodí".



Pred hosťami tradičného udeľovania milosti moriakom, ktoré sa konalo na južnom trávniku Bieleho domu, Biden žartoval o obľúbených činnostiach Peach a Blossom, medzi ktorými nechýba prijímanie potravy - Biden prezradil, že kým Peach má rada teplé jedlo, Blossom si potrpí na tvaroh.



Oba vtáky sa vyliahli 18. júla v Northfielde v Minnesote na farme Johna Zimmermana, ktorý je okrem iného aj predsedom Národnej federácie chovateľov moriek. Po omilostení moriaky prevezú do Minnesoty, kde dožijú ako "ambasádori" vzdelávania pre budúcich farmárov.



Biden vo svojom krátkom príhovore spomenul aj mená moriek, ktorým udelil milosť v uplynulých rokoch svojho pôsobenia v Bielom dome: šlo o dvojice Peanut Butter/Jelly, Chocolate/Chip a Liberty/Bell.



Deň vďakyvzdania sa v Spojených štátoch slávi vždy v štvrtý novembrový štvrtok od roku 1863, dovtedy sa slávil v rôznych termínoch.



Prvýkrát sa oslavy úrody konali v roku 1621 v americkom Plymouthe. Potom sa sviatok ujal a slávil sa v rôznych termínoch, kým prezident George Washington v roku 1789 vyhlásil národný Deň vďakyvzdania. Jeho návrh vyvolal zmiešané reakcie, nie všade ho prijali. Až Abraham Lincoln v roku 1863 inicioval tradíciu sláviť Deň vďakyvzdania na národnej úrovni pravidelne v novembri.



Prezident Biden by mal v pondelok odcestovať na Staten Island na podujatie Friendsgiving, kde sa stretne s členmi pobrežnej stráže. Očakáva sa, že samotný Deň vďakyvzdania Biden strávi s rodinou v Nantuckete.



Vo svojom príhovore k sviatku Biden vyzval svojich spoluobčanov, aby si v Deň vďakyvzdania oddýchli od každodenného zhonu a sústredili svoju pozornosť na svoje rodiny, priateľov či susedov. Apeloval, aby ľudia pamätali aj na vďačnosť za to, že žijú "v Amerike, najúžasnejšej krajine na svete".