Biden pred voľbami vyzval Američanov, aby pomohli zachrániť demokraciu

Washington 3. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden pred budúcotýždňovými voľbami v USA vyzval voličov, aby pomohli zachrániť americkú demokraciu, ktorú podľa neho ohrozujú lži, násilie a spochybňovanie volebného procesu zo strany protrumpovských republikánov. Informovali o tom vo štvrtok agentúry AFP a AP.



"Sú kandidáti na všetky úrovne amerických úradov..., ktorí sa nezaviazali k tomu, že budú rešpektovať výsledky volieb," povedal Biden v stredajšom televíznom prejave k národu.



Podľa jeho slov po celej krajine tento rok kandidujú viac než tri stovky republikánskych "popieračov volieb", ktorých cieľom je "podkopať samotný volebný systém", po vzore bývalého prezidenta Donalda Trumpa.



Trump v roku 2020 odmietol uznať výsledky volieb, v ktorých ho porazil Biden. Svojimi nepodloženými tvrdeniami o rozsiahlych volebných podvodoch podnietil aj útok svojich stúpencov na washingtonský Kapitol z januára 2021.



Trumpove falošné tvrdenia o "ukradnutých voľbách" podľa Bidena za posledné dva roky "vyvolali nebezpečný nárast politicky motivovaného násilia a zastrašovania voličov". V tejto súvislosti spomenul minulotýždňový útok na manžela predsedníčky americkej Snemovne reprezentantov Nancy Pelosiovej. Páchateľ mal v úmysle napadnúť samotnú Pelosiovú a plánoval aj útoky na ďalších politikov.



"Toto je cesta k tomu, aby v Amerike vypukol chaos. Nemá to obdobu. Je to protizákonné. Je to neamerické," konštatoval Biden na margo politicky motivovaného násilia s tým, že čoraz viac ľudí takéto prejavy schvaľuje alebo aspoň mlčí.



Prezident preto vyzval všetkých Američanov, aby sa zjednotili v záujme záchrany demokracie a spoločne povedali dôrazné "nie" politickému násiliu a zastrašovaniu. "Cítime v kostiach, že demokracia je ohrozená, ale tiež si uvedomujeme toto: je v našej moci demokraciu zachrániť," povedal Biden spoluobčanom. Kľúčový význam v tomto smere budú mať podľa neho práve budúcotýždňové voľby.



Na budúci utorok 8. novembra sa v USA uskutočnia dôležité voľby, ktoré sa pravidelne konajú zhruba v polovici funkčného obdobia úradujúceho prezidenta, tzv. midterm election.



Bude sa v nich rozhodovať o všetkých kreslách v Snemovni reprezentantov aj o viac než tretine Senátu. Voliči budú vyberať aj guvernérov v desiatkach amerických štátov a rozhodovať o obsadení množstva ďalších úradov na štátnej a lokálnej úrovni.



Prieskumy predpovedajú, že republikáni zrejme získajú väčšinu v Snemovni reprezentantov, v ktorej doposiaľ dominovali demokrati, a možno ovládnu aj Senát amerického Kongresu.