Biden prednesie prejav o dôležitosti pomoci pre Ukrajinu

Washington 5. októbra (TASR) - Prezident USA Joe Biden v stredu priznal, že chaos vo vnútri Republikánskej strany, ktorý paralyzuje jednu z komôr amerického Kongresu, vyvoláva znepokojenie v súvislosti s pomocou pre Ukrajinu.



Biden avizoval, že v dohľadnom čase prednesie prejav, v ktorom chce zdôrazniť, že je mimoriadne dôležité pokračovať v podpore Ukrajiny, a to vojensky i finančne.



Ako v noci na štvrtok informovala agentúra AFP, Biden týmto vyhlásením reagoval na vývoj v Kongrese, kde bol republikánsky predseda Snemovne reprezentantov Kevin McCarthy v utorok odvolaný z funkcie. Predchádzala tomu vzbura poslancov z radikálneho krídla Republikánskej strany, ktorí sú proti uvoľneniu dodatočných financií pre Kyjev.



Kandidáti, ktorí by McCarthyho mohli nahradiť, zastávajú rôzne názory, ale patrí medzi nich aj konzervatívny republikán Jim Jordan, ktorý je k financovaniu Ukrajiny obzvlášť skeptický, upozornila AFP.



Biden priznal, že ho situácia v Kongrese znepokojuje. Súčasne však vyhlásil, že si je vedomý toho, že v Snemovni reprezentantov i v Senáte je väčšina poslancov z oboch hlavných politických strán za financovanie pomoci Ukrajine.



Namiesto toho, aby zopakoval svoje obvyklé ubezpečenia, že Spojené štáty budú pokračovať v podpore Kyjeva "tak dlho, ako to bude potrebné", americký prezident podľa AFP zdôraznil, že je "v záujme (USA), aby Ukrajina uspela "tvárou v tvár ruskej invázii".



"Pre Spojené štáty a našich spojencov je mimoriadne dôležité, aby sme dodržali svoje sľuby," povedal Biden, ktorý si je podľa AFP vedomý únavy z vojny na Ukrajine nielen v Kongrese, ale všeobecne i u americkej verejnosti.



Biden súčasne nechcel špecifikovať, ako dlho budú môcť Spojené štáty pokračovať vo vojenskej a finančnej pomoci, ak Kongres neprijme nový balík, ako to požaduje Biely dom.



Naznačil len, že Washington má prostriedky na financovanie "ďalšej tranže" pomoci, pričom dodal, že existujú aj iné spôsoby financovania pomoci Ukrajine bez toho, aby prešli schvaľovaním v parlamente. Podrobnosti o tejto alternatíve Biden neuviedol, uzavrela AFP.