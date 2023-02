Biden prednesie v utorok vo Varšave prejav k poľskej verejnosti

Varšava 16. februára (TASR) - Prezident USA Joe Biden, ktorý v pondelok 20. februára pricestuje na viacdňovú návštevu Poľska, bude mať v utorok popoludní prejav k poľskej verejnosti, oznámil v stredu americký veľvyslanec vo Varšave Mark Brzezinski. Podľa neho ukrajinský prezident Volodymyr zelenskyj do Poľska v tom čase nepríde. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry PAP.



Brzezinski na súkromnej televíznej stanici TVN24 odhalil podrobnosti Bidenovej návštevy v Poľsku, ktorá sa bude konať len niekoľko dní pred prvým výročím napadnutia Ukrajiny Ruskom.



Americký prezident pricestuje do Poľska v pondelok večer a odcestuje odtiaľ v stredu 22. februára.



"Prezident Biden prednesie prejav k poľskej verejnosti v utorok o 17.30 h," spresnil veľvyslanec Brzezinski. "Bude sa to konať v priestoroch Kubického arkád, v záhradách Kráľovského paláca vo Varšave," dodal.



"Je to historická chvíľa," pokračoval veľvyslanec. "Nikdy predtým nenavštívil americký prezident Poľsko dvakrát v priebehu roka," vysvetlil.



Biden naposledy cestoval do Poľska vlani v marci a pohyboval sa v blízkosti ukrajinskej hranice, kde navštívil amerických a poľských vojakov. Takisto sa stretol s utečencami unikajúcimi z Ukrajiny po začiatku ruskej invázie, pripomína americká televízia CNN.



Rusko spustilo inváziu na Ukrajinu 24. februára 2022.



Podľa veľvyslanca je výber miesta prejavu v Starom meste Varšavy, ktoré bolo úplne zničené počas druhej svetovej vojny a neskôr znovu vybudované, dôležitý pre amerického prezidenta. "Symbolika znovupostavenia mesta z popola má hlboký význam vzhľadom na to, čo urobíme pre Ukrajinu," dodal Brzezinski, ktorého citovala aj agentúra DPA.



Brzezinski zdôraznil, že Biden príde do Varšavy s posolstvom, že Západ bude podporovať Ukrajinu tak dlho, ako bude treba.



Takisto povedal, že Biden chce znovu uistiť partnerov v NATO, že územie tejto obrannej aliancie bude chránené a stoja jednotne pri nich.



V Poľsku je nasadených okolo 10.000 amerických vojakov, ktorí rotujú, pripomenul veľvyslanec v rozhovore pre TVN24.



Na otázku, či očakáva v Poľsku prítomnosť prezidenta Zelenského, odpovedal "nie".



Predtým poľský denník Dziennik Gazeta Prawna informoval, že Zelenskyj príde do Poľska čoskoro, a odvolával sa na kruhy v Kyjeve.