Biden prejav v Connecticute zakončil slovami Bože, ochraňuj kráľovnú

Washington 17. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden svoj piatkový prejav v americkom štáte Connecticut zakončil slovami Bože, ochraňuj kráľovnú, čím zdanlivo zmiatol poslucháčov. TASR správu prevzala z webovej stránky stanice BBC.



Videozáznamy týchto nezvyčajných vyjadrení sa rýchlo rozšírili na internete a používateľom sociálnych sietí nebolo jasné, čo mal prezident na mysli. Námestníčka tlačového tajomníka Bieleho domu Olivia Daltonová neskôr pre médiá povedala, že prezidentove vyjadrenia sa vzťahovali na niekoho z ľudí v zhromaždenom dave.



Bože, ochraňuj kráľovnú (God Save the Queen) bol oficiálny názov štátnej hymny Spojeného kráľovstva počas vlády kráľovnej Alžbety II., pripomenul na svojej webovej stránke denník New York Post.



Alžbeta vládla viac než 70 rokov - až do svojej smrti 8. septembra 2022. Panovníkom sa automaticky stal jej najstarší syn Charles, ktorý si zvolil meno Karol III. Text hymny sa následne zmenil na God save the King (Bože, ochraňuj kráľa).



Americký prezident v piatok vo svojom prejave pri príležitosti ročného výročia prvého významného federálneho zákona o strelných zbraniach prijatého za takmer tri desaťročia vyzval na prísnejšie obmedzenia týkajúce sa strelných zbraní.



Biden si minulý štvrtok (8. júna) pomýlil funkciu britského premiéra Rishiho Sunaka. Toho pri privítaní v Bielom dome nazval prezidentom.