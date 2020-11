Biden prevzal vedenie v kľúčovom štáte Georgia

Washington 6. novembra (TASR) - Kandidát Demokratickej strany na prezidenta USA Joe Biden prevzal v piatok vedenie v kľúčovom štáte Georgia a naďalej vedie v Nevade a Arizone. Úradujúci republikánsky prezident Donald Trump si udržuje náskok v Severnej Karolíne a Pensylváni, informovala televízia CNN.



V Georgii (16 voliteľov), kde donedávna viedol Trump, má Biden aktuálne náskok o 917 hlasov. Doteraz je tam spočítaných 99 percent hlasov.



V Nevade (6 voliteľov), kde doteraz spočítali 89 percent hlasov, Biden zatiaľ vedie o 11.438 hlasov, teda menej ako jeden percentuálny bod. Podobné percento hlasov je spočítané aj v Arizone, kde demokratický kandidát vedie o 1,6 percentuálneho bodu so ziskom vyše 50 percent hlasov, zatiaľ čo Trump má 48,5 percenta.



V Severnej Karolíne (15 voliteľov), kde je spočítaných 95 percent hlasov, predstavuje Trumpov náskok 1,4 percenta.



V Pensylvánii, kde sa spočítané hlasy pohybujú na úrovni 95 percent, Trump vedie o 18.229 hlasov. Ak by Biden vyhral v Pensylvánii, v ktorej ide o 20 hlasov voliteľov, podľa CNN by už mal dosť voliteľov na to, aby sa stal 46. prezidentom Spojených štátov.



Podľa agentúry AP má Biden po víťazstve v Michigane, Wisconsine a Arizone už 264 voliteľských hlasov; na celkové víťazstvo vo voľbách je ich potrebných 270.



CNN však informuje, že sčítavanie hlasov v Arizone ešte nie je ukončené. Podľa tejto televízie má Biden 253 voliteľských hlasov, zatiaľ čo úradujúci republikánsky prezident Donald Trump získal 213 voliteľov.