Biden pri príležitosti perzského Nového roka vzdal hold iránskym ženám

Washington 21. marca (TASR) - Prezident USA Joe Biden v pondelok využil podujatie konané v Bielom dome pri príležitosti perzského Nového roka, aby vzdal hold iránskym ženám a dievčatám, ktoré po smrti 22-ročnej Kurdky Mahsy Amíníovej vyšli do ulíc a protestujú proti iránskej vláde. Biden vo svojom vyhlásení prisľúbil, že bude naďalej vyvíjať tlak na Teherán, informovala agentúra AP.



Biden vyjadril želanie, aby sviatok Novrúz bol pre iránske ženy bojujúce za svoje ľudské práva a základné slobody "momentom nádeje".



Spojené štáty stoja pri týchto odvážnych ženách a všetkých občanoch Iránu, ktorí svojím presvedčením inšpirujú svet, vyhlásil Biden a pondelkovú recepciu označil za doteraz najväčšiu oslavu Novrúzu v Bielom dome.



AP pripomenula, že Spojené štáty, EÚ a Spojené kráľovstvo už uvalili niekoľko balíkov sankcií na desiatky iránskych predstaviteľov a organizácií vrátane špeciálnych vojenských a policajných síl za ich násilné zásahy proti demonštrantom.



Tieto protesty sa začali v polovici septembra, keď Amíníová zomrela po tom, ako ju zatkla iránska mravnostná polícia za údajné porušenie prísnych pravidiel obliekania v islamskej republike.



Protesty predstavujú jednu z najväčších výziev pre iránsku teokraciu od revolúcie v roku 1979.



Novrúz je predislamským sviatkom jari, ktorý sa začína dňom jarnej rovnodennosti a slávi sa niekoľko dní. Spája sa so starovekými zoroastrickými tradíciami a jeho počiatky sa datujú do obdobia zhruba roku 1700 pred n.l. Od roku 2009 je Novrúz zapísaný na zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO.



Novrúz sa slávi v mnohých krajinách západnej a strednej Ázie, na Kaukaze, v Čiernomorí a na Balkáne.