Biden pricestoval do Bruselu, kde sa zúčastní na summite NATO

Brusel 13. júna (TASR) - Americký prezident Joe Biden v rámci svojho európskeho turné v nedeľu večer pricestoval do Bruselu. V metropole EÚ, kde sa v pondelok zúčastní na svojom prvom summite NATO, strávi dva a pol dňa. Tento čas využije aj na stretnutie s belgickým kráľom Filipom a spoločné rokovania s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou a predsedom Európskej rady Charlesom Michelom. Informovala belgická televízna stanica RTBF.



Americký prezident prišiel do Bruselu z trojdňového summitu lídrov skupiny G7 v Anglicku, ktorý sa skončil v nedeľu. Po skončení summitu spolu s manželkou Jill ešte absolvoval stretnutie s britskou kráľovnou Alžbetou II.



Bidenov čas príletu na bruselské vojenské letisko Melsbroek bol z bezpečnostných dôvodov utajený. Prezidentský špeciál s Bidenom tam pristál o 20:45 h miestneho času, čím sa začala jeho prvá návšteva kontinentálnej Európy od nástupu do Bieleho domu.



Podľa RTBF Biden vyjadril želanie, aby sa mu dostalo v Bruseli len skromného uvítania. Belgická vláda, v mene ktorej amerického prezidenta privítal federálny premiér Alexander De Croo, však vyslala na letisko kolónu pozostávajúcu zo zhruba 50 vozidiel. Biden by mal prenocovať na veľvyslanectve USA v Bruseli.



Pondelňajší program je v znamení summitu NATO, ktorý Biden využije aj na viacero bilaterálnych stretnutí. Za najdôležitejšie sa považuje to s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom, s ktorým má rokovať aj o citlivých otázkach ľudských práv či vojny v Sýrii.



V utorok sa prezident USA stretne so šéfom belgickej federálnej vlády a prijme ho kráľ Filip. Záverečná časť jeho bruselského pobytu bude v znamení summitu EÚ-USA, v rámci ktorého bude rokovať s Von der Leyenovou a Michelom.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)