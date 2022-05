Biden pricestoval do Japonska na druhú časť svojej návštevy v Ázii

Tokio 22. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu pricestoval do Tokia v rámci ďalšej časti svojej prvej prezidentskej návštevy Ázie. TASR prevzala správu od agentúry AFP.



Biden, ktorý do Japonska dorazil z Južnej Kórey, sa v pondelok stretne s japonským premiérom Fumiom Kišidom a cisárom Naruhitom.



V utorok sa v Tokiu americký prezident stretne s lídrami členských štátov zoskupenia známeho pod názvom Štvorstranný bezpečnostný dialóg (anglická skratka QUAD) – Kišidom, indickým premiérom Naréndrom Módím a budúcim austrálskym premiérom Anthonym Albanesem.



Prvú Bidenovu prezidentskú návštevu v Ázii sprevádzajú obavy, že by Severná Kórea mohla vykonať jadrový test. "Ak Severná Kórea zasiahne, budeme pripravení na odpoveď. Ak Severná Kórea nezasiahne, bude mať možnosť, ako sme už povedali, prísť za rokovací stôl," uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan.