Biden pricestoval do Južnej Kórey na prvú prezidentskú cestu v Ázii

Soul 20. mája (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestoval v piatok do Južnej Kórey s cieľom upevniť vzťahy so spojencami v tejto zemepisnej oblasti. Ide o jeho prvú návštevu Ázie vo funkcii šéfa Bieleho domu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Lietadlo s americkým prezidentom pristálo na leteckej základni amerických vzdušných síl (USAF) v meste Pchjongtchek.



Biden má v tomto meste navštíviť továreň spoločnosti Samsung, kde sa stretne s novým proamerickým prezidentom Kórey Jun Sok-jolom.



"Očakávam posilnenie dôležitých spojenectiev v oblasti bezpečnosti a prehĺbenie našich hospodárskych partnerstiev a spolupráce s cieľom pomáhať vytvárať pravidlá na ceste pre 21 storočie," napísal Biden na Twitteri.



Americký prezident v nedeľu z Južnej Kórey odcestuje do Japonska, kde sa stretne s vedúcimi predstaviteľmi krajiny.