Biden pricestoval do Londýna na pohreb kráľovnej Alžbety II.

Londýn 18. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden pricestoval v sobotu večer do Británie, kde sa zúčastní na pohrebe britskej kráľovnej Alžbety II.



Bidenov prezidentský špeciál Air Force One pristál na letisku Londýn-Stansted krátko pred 22.00 h miestneho času (23.00 h SELČ), informujú tlačové agentúry AP a AFP.



Bidena a prvú dámu USA Jill Bidenovú privítala na letisku americká veľvyslankyňa v Spojenom kráľovstve Jane Hartleyová, ako aj ďalší predstavitelia.



Očakáva sa, že šéf Bieleho domu sa v nedeľu v Buckinghamskom paláci stretne s novým britským kráľom Karolom III. a podpíše sa do oficiálnej kondolenčnej knihy.



Jeho plánovanú schôdzku s novou britskou premiérkou Liz Trussovou však zrušili. Namiesto toho sa v stredu uskutoční ich "plnohodnotné bilaterálne stretnutie" na Valnom zhromaždení OSN v New Yorku, uviedol premiérkin úrad.



Biden je jedným z mnohých svetových lídrov, ktorí sa zúčastnia na pondelkovom štátnom pohrebe britskej panovníčky vo Westminsterskom opátstve v Londýne a uctia si jej dlhoročné panovanie.



Biden po kráľovninej smrti nariadil, aby boli všetky americké vlajky vyvesené na pol žrde až do západu slnka v deň jej pohrebu. Ešte pred príchodom do Londýna telefonoval s Karolom III. a navštívil britskú ambasádu vo Washingtone.