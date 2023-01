Biden pricestoval do Mexika na summit severoamerických lídrov

Mexiko 9. januára (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu pricestoval do Mexika, kde sa zúčastní na summite severoamerických lídrov a absolvuje aj rokovania s mexickým prezidentom Andrésom Manuelom Lópezom Obradorom. TASR správu prevzala z webovej stránky denníka El País a agentúry AFP.



Lietadlo s americkým prezidentom pristálo na novom medzinárodnom letisku Felipeho Ángelesa, ktoré bolo uvedené do prevádzky vlani v marci. Na letisku ho privítal aj mexický prezident López Obrador.



Americký prezident sa v Mexiku zúčastní na dvojdňovom (9. - 10. januára) summite severoamerických lídrov, na ktorom bude budú prítomní aj mexický prezident a kanadský premiér Justin Trudeau. Témami summitu budú klimatické otázky, ekonomická konkurencieschopnosť a migrácia.



Biden v USA čelí kritike zo strany republikánov i niektorých členov Demokratickej strany z dôvodu nedostatočného zvládnutia situácie z nezákonnými migrantmi. Do USA prichádzajú ľudia z krajín Strednej a Južnej Ameriky, ktorí vo svojich krajinách čelia utláčaniu, chudobe a kriminalite. Migrácia má byť aj jednou z tém utorňajších rokovaní Bidena s Lópezom Obradorom.



V hlavnom meste Mexiko boli v spojitosti s Bidenovým príchodom posilnené bezpečnostné opatrenia a príslušníci ministerstva vnútornej bezpečnosti USA poskytli mexickým úradom drony, kamery a policajné psy.