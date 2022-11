Biden pricestoval na COP27, stretol sa so Sísím

Šarm aš-Šajch 11. novembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v piatok pricestoval do Egypta na klimatický summit COP27, v rámci ktorého rokoval s egyptským prezidentom Abdalom Fattáhom Sísím. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a Reuters.



Biden strávi v egyptskom letovisku Šarm aš-Šajch, v ktorom sa klimatická konferencia OSN koná, iba niekoľko hodín. V nasledujúcich dňoch sa totiž v Ázii zúčastní na summitoch Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) a skupiny G20.



Americký prezident počas rozhovoru so Sísím pochválil Egypt za to, že sa dôrazne vyjadril k vojne na Ukrajine na pôde Organizácie Spojených národov. Zároveň povedal, že Káhira je kľúčovým sprostredkovateľom pri konflikte v pásme Gazy.



Sísí počas rokovania svojmu americkému kolegovi povedal, že Egypt prijal národnú stratégiu pre ochranu ľudských práv a chce sa v tomto smere rozvíjať.



Biden vystúpi neskôr na klimatickom summite s príhovorom, v ktorom bude podľa vyhlásenia Bieleho domu hovoriť o "úsilí stavať na bezprecedentnej práci USA na znižovaní emisií, napredovaní v medzinárodnom boji proti zmene klímy a pomoci najzraniteľnejším pri budovaní odolnosti voči vplyvom zmeny klímy".