Biden pricestoval na návštevu Vietnamu s cieľom prehĺbiť spoluprácu

Hanoj 10. septembra (TASR) - Americký prezident Joe Biden v nedeľu pricestoval na návštevu Vietnamu s cieľom prehĺbiť spoluprácu medzi týmito dvomi krajinami. Kľúčovou témou rokovaní by mali byť polovodiče a kovy vzácnych zemín. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Biden do Vietnamu priletel z indického Naí Dillí, kde sa zúčastnil na summite krajín zoskupenia G20. V Hanoji sa po prílete stretol s generálnym tajomníkom komunistickej strany Vietnamu Nguyenom Phu Trongom.



Cieľom Bidenovej krátkej návštevy je posilnenie podpory zo strany spriatelených krajín voči narastajúcemu diplomatickému vplyvu Pekingu a zaistenie dodávok strategicky dôležitých zdrojov, konštatuje AFP.



Jon Finer, jeden z poradcov amerického prezidenta v oblasti bezpečnosti, povedal, že USA a Vietnam by mali oznámiť novú spoluprácu v oblasti polovodičov. Takisto budú rokovať o dodávkach kovov vzácnych zemín, ktoré sa používajú v mobilných telefónoch či v batériách automobilov.



Táto východoázijská krajina má druhé najväčšie zásoby týchto kovov po Číne. USA uviedli, že Vietnam má dôležitú úlohu v dodávkach týchto nerastov, pretože Washington sa usiluje znížiť dovoz z Číny.



Pre Vietnam je tiež dôležité zlepšovanie diplomatických vzťahov, ktoré v súčasnosti na najvyššej úrovni udržiava len s Ruskom, Indiou, Južnou Kóreou a Čínou, dodáva agentúra AFP.



Poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan pred Bidenovou cestou povedal, že prezident v rozhovoroch spomenie aj záležitosti z oblasti ľudských práv v spojitosti so slobodou prejavu či slobodou vierovyznania.



Biden tiež navštívi pamätník svojho priateľa Johna McCaina, píše AFP. Tento bývalý americký republikánsky senátor bol viac než päť rokov vojenským zajatcom vo Vietname po tom, ako bolo jeho lietadlo v roku 1967 zostrelené.