Biden prijal pozvanie na návštevu Izraela v najbližších mesiacoch

Jeruzalem 24. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden prijíma pozvanie na návštevu Izraela počas najbližších dvoch mesiacov. USA a Izrael to oznámili v nedeľu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Izraelský premiér Naftali Bennett s Bidenom v nedeľu popoludní telefonicky hovoril o nedávnych nepokojoch medzi Izraelčanmi a Palestínčanmi v Jeruzaleme a zdieľal s ním aj znepokojenie v súvislosti s Iránom, uviedli kancelárie oboch politikov. Ani jedna strana však nepotvrdila dátum plánovanej návštevy.



Izrael nesúhlasí s úsilím Spojených štátov o obnovenie jadrovej dohody s Iránom z roku 2015. Tá podľa Izraela nemá dostatočné záruky, ktoré by Teheránu zabránili vyvíjať jadrové zbrane. Židovský štát takisto vyjadril znepokojenie z toho, že Washington by iránske Revolučné gardy mohol odstrániť zo svojho zoznamu teroristických organizácii, píše AP.