Biden prijal pozvanie na virtuálnu Mníchovskú bezpečnostnú konferenciu

Mníchov/Washington 11. februára (TASR) - Americký prezident Joe Biden prijal pozvanie od organizátorov Mníchovskej bezpečnostnej konferencie (MSC), ktorá sa tento rok pre pandémiu ochorenia COVID-19 uskutoční 19. februára vo virtuálnom formáte. Oznámil to organizátor tohtopodujatia Wolfgang Ischinger, informovala agentúra DPA.



"Je to veľmi potešujúca správa", uviedol Ischinger pre DPA. To, že Biden pozvanie prijal, podľa neho ukazuje, že Nemecku pripisuje osobitný význam. Znamená to tiež, že má od Nemecka veľké očakávania čo sa týka transatlantických vzťahov.



Ischinger počíta s tým, že Biden od Európy očakáva odbremenenie v oblasti bezpečnostnej politiky. USA totiž podľa neho čelia v ázijsko-pacifickom regióne "veľkým a veľmi nákladným strategickým výzvam".



Biden sa tak od svojej januárovej inaugurácie po prvý raz verejne prihovorí priamo európskym politikom. Bude prvým americkým prezidentom, ktorý sa zúčastní na tejto konferencii organizovanej od roku 1963. Spojené štáty na ňu zvyčajne vysielajú viceprezidentov, ministrov zahraničných vecí alebo obrany.



Nový šéf Bieleho domu sa na MSC zúčastnil v rokoch 2009 a 2015 ako viceprezident USA, pričom sa v Mníchove stretol s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou.



Okrem Bidena by na konferencii mali vystúpiť aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg či generálny tajomník OSN António Guterres.