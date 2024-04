Biden prijal v Bielom dome českého premiéra Fialu

Washington 16. apríla (TASR) - Americký prezident Joe Biden prijal v pondelok v Bielom dome českého premiéra Petra Fialu. Ten si návštevu vysvetľuje ako dôkaz vynikajúcich česko-amerických vzťahov. Politici by mali hovoriť o pokračujúcej ruskej agresii na Ukrajine či napätí na Blízkom východe, informuje spravodajkyňa TASR.



Biden v úvodnom príhovore označil Česko za "skvelého spojenca" a ocenil iniciatívu ČR na nákup munície pre Ukrajinu. "Veľmi si vážim..., ako pomáhate Ukrajine, čo už ste urobili a ako v tej pomoci pokračujete. Ďakujem vám, že sa snažíte zaistiť takmer milión kusov munície pre Ukrajinu," povedal americký prezident Fialovi. Dodal, že je nutné, aby Kongres schválil finančnú pomoc Kyjevu.



Podľa českého premiéra je najdôležitejšie, že USA a ČR zdieľajú rovnaké hodnoty. "Sme partnermi v NATO, spolupracujeme v obchode a – čo je najdôležitejšie – zdieľame rovnaké hodnoty: ľudské práva, slobodu, demokraciu. A musíme riešiť rôzne výzvy, ako je ruská agresia na Ukrajine, terorizmus, ťažká situácia na Blízkom východe," vyhlásil Fiala. V takej situácii je podľa neho nevyhnutnosťou intenzívna spolupráca medzi demokratickými krajinami. Dodal, že si váži Bidenovo vedenie a jeho podporu Ukrajine.



Český premiér pred odletom do Spojených štátov avizoval, že s ich predstaviteľmi chce hovoriť o ďalšej vojenskej podpore Ukrajiny, bez ktorej by bolo pre Kyjev podľa neho ťažké, ak nie nemožné, zastaviť ruskú agresiu. "Budem sa snažiť presvedčiť amerických priateľov, že tá pomoc a podpora je úplne nevyhnutná," dodal.



Fiala svoju dvojdňovú pracovnú cestu v Spojených štátoch začal v sídle americkej Ústrednej spravodajskej služby (CIA) v Langley, ktoré navštívil spolu s riaditeľmi všetkých troch českých spravodajských služieb. V utorok ho čakajú rokovania v Kongrese a tiež vystúpenie v Hudsonovom inštitúte.



Návšteva premiéra ČR v Bielom dome sa koná po piatich rokoch. V roku 2019 prijal vtedajšieho predsedu českej vlády Andreja Babiša americký prezident Donald Trump.







(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)