Biden prijal Zelenského v Bielom dome, začali rokovať

Washington 21. decembra (TASR) - Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prišiel v stredu do Bieleho domu, kde má s americkým prezidentom Joeom Bidenom rokovať o podpore USA pre Ukrajinu. TASR informácie prevzala z agentúry AP a webovej stránky stanice BBC.



Biden Zelenského privítal v spoločnosti svojej manželky Jill Bidenovej, píše BBC. Štátnici si podali ruky a zapózovali pre fotografov. Následne zamierili do priestorov Bieleho domu a ich stretnutie v Oválnej pracovni by malo trvať približne dve hodiny.



Ide o prvú zahraničnú cestu Zelenského od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári. Ukrajinský líder odletel do USA v stredu z Poľska, kam prišiel z Ukrajiny vlakom.



"Som na ceste to USA, aby som posilnil schopnosti Ukrajiny v oblasti odolnosti a obrany," napísal Zelenskyj na Twitteri. S Bidenom má hovoriť o spolupráci medzi oboma krajinami. "Takisto vystúpim s prejavom v Kongrese a absolvujem viacero bilaterálnych stretnutí," napísal Zelenskyj.



USA v stredu oznámili, že Kyjevu dodajú systémy protivzdušnej a protiraketovej obrany Patriot. Pôjde o súčasť balíka v hodnote 1,85 miliardy dolárov, avizovaného v spojitosti s návštevou Zelenského vo Washingtone.